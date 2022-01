Cela fait longtemps que le torchon brûle entre les libéraux et les fédéralistes, et cette affaire en justice autour d’une dotation non reversée n’arrange pas les choses.

En 2022, François De Smet compte aller en cassation pour défaire le jugement prononcé en appel donnant raison au MR. Matériellement, c’est plus de 600 000 euros qui sont en jeu. Politiquement, c’est l’occasion d’ouvrir le débat sur l’absence de personnalité juridique des partis. Émotionnellement, cela jettera à nouveau de l’huile sur le feu de la rancœur qui ronge la relation entre les deux formations depuis leur divorce en 2011.