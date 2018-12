Delphine avait inscrit ses deux fils au stage de Noël organisé par le club de basket d'United Basket Woluwe, situé à Woluwé-Saint-Lambert. Durant 3 jours, du mercredi 26 au vendredi 28 décembre, des enfants de 6 à 15 ans sont invités à venir se tenir en forme autour de la balle orange. Au menu: aptitudes physiques, fondamentaux et compétitions 3X3.

Sauf que pour Julien, le stage a tourné court. "Vers 10h30, on a reçu un coup de fil du responsable principal comme quoi on devait aller rechercher notre fils", explique Delphine. "Au téléphone, on m'a dit: 'il est désobéissant, il ne respecte pas les consignes. Il ne veut pas suivre le groupe. Il ne veut pas s'asseoir quand on lui demande de s'asseoir ou se lever quand il faut se lever.' Voilà les réponses que j'ai eues. Je suis restée estomaquée par la décision radicale. Au pire, c'est un enfant de 6 ans, tu lui demandes de rester là et de ne pas participer à l'activité. Et quand il aura fini de bouder ou qu'il aura envie d'écouter, tu le rappelles. Il y a d'autres manières que de l'exclure et rappeler ses parents à 10h30 du matin."

Si Delphine a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux, elle ne cherche pas à dédouaner son fils ou le porter aux nues. "Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de dire que mon fils est un ange, mais je trouve inadmissible qu'un adulte qui crée des stages pour les enfants ne sache pas gérer un enfant de 6 ans qui n'est pas en crise. Il m'a dit par téléphone: 'Je ne suis pas en mesure d'assurer sa sécurité et celle des autres'. Je n'ai pas compris et mon fils non plus... D'autant plus qu'à l'école ou dans les mouvements de jeunesse, il n'y a aucun souci avec Julien."

Et la jeune femme revient sur l'organisation de tels stages. "Ici, c'est un club de basket qui est axé sur le sport et reçoit des enfants pendant les vacances. Ce qui est pour moi très différent d'organismes qui organisent des stages, qui ont l'habitude et qui forment des gens à encadrer des enfants. Le groupe de mon fils était géré par un jeune de 16 ans. Alors la question qui se pose est 'comment est-ce qu'on forme ou encadre des jeunes qui vont devoir s'occuper d'enfants de 6 ans?'. Quand on accueille des enfants de cet âge, on est censé avoir un minimum de pédagogie, de psychologie."

Si l'organisateur a promis un remboursement, la mère de famille n'a pas été soulagée pour autant. "Mon autre fils est resté la journée complète. Mais je les ai inscrits à un autre stage maintenant. Parce que si je ne peux pas avoir confiance en des adultes incapables de gérer mon fils de 6 ans, pas question de leur laisser mon autre fils qui en a 9. Alors on me dit directement que je serai remboursée mais sans prendre la peine de parler du problème ou donner une deuxième chance à mon fils. Je suis sidérée par la manière dont tout cela a été géré. C'est honteux."

L'organisateur se défend: "On a jugé que le danger était trop important au niveau de la sécurité"

Contacté par la Dernière Heure, Yvan de Vreught, le responsable du stage et l'un des cinq moniteurs qui encadrent les enfants réagit. "Il faut utiliser les termes qu'il faut. On ne l'a pas renvoyé du stage. On a demandé à la maman s'il était possible de venir le rechercher parce que nous n'étions pas capables de nous occuper de lui. C'est un enfant qui n'obéissait à aucun adulte présent, qui partait par lui-même à d'autres endroits de la salle voire en dehors. C'était dangereux pour lui et pour les autres enfants. Nous ne voulions pas prendre la responsabilité. Quand on a appelé la maman, on a voulu lui passer son fils mais celui-ci n'a pas voulu prendre le GSM et nous avons alors demandé à la maman de venir le chercher."

Quant à la question de l'encadrement du groupe par un jeune de 16 ans, Yvan de Vreught tient à préciser: "Nous étions cinq moniteurs dont moi qui ai plus de 35 ans de service. Et nous avons un stagiaire de 16 ans, qui comme nous à un diplôme Adeps. Mais tout le monde s'occupait de tous les enfants. Nous étions donc 6 moniteurs pour 30 enfants. Par rapport à l'enfant en question, notre responsabilité est assez grande et on a jugé que le danger était trop important au niveau de la sécurité. Cela était déjà arrivé une fois: un papa était venu rechercher son fils, nous lui avons expliqué et il a bien compris que le comportement de l'enfant était inadapté. Nous sommes un club de sport, ce n'est pas des garderies que nous faisons."