Delphine Engrand habite à Fontaine-l’Evêque, le long de la N582, cette route nationale qui relie Gosselies via Courcelles. Devant chez elle, la chaussée est appelée "rue de Forchies". Le tronçon est en pente. Et les gens roulent vite, trop vite. Depuis l’été, les riverains, excédés, sont à bout de nerfs.

Delphine, qui nous a alertés, résume le dilemme devant lequel ils sont placés. "Au fond, vous avez le choix. Ou bien vous tenez à votre voiture, vous la parquez en partie sur le trottoir et ils vous mettent des PV pour stationnement interdit. Ou bien vous la garez sur la chaussée : vous ne recevrez pas de PV mais qui sait dans quel état vous retrouverez votre voiture. Ce n’est pas plus compliqué, c’est l’un ou l’autre, et pour nous qui habitons ici, c’est carrément invivable. Nous essayons d’alerter les autorités mais personne n’écoute ou ne veut comprendre."

(...)