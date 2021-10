Il s'agit de la plus importante série de perquisitions depuis celle de mars dernier réalisée à la suite du décryptage de messages brouillés via le logiciel SKY ECC, installé sur des cryptophones employés pour communiquer dans le milieu criminel. Ces dernières opérations ont permis de débusquer 6 laboratoires d'extraction et de reconditionnement de cocaïne, principalement à Bruxelles et dans sa périphérie.

Selon des informations du journal La Capitale, Eridan M.G., Abdelwahad G. et un surnommé M. figurent parmi les 26 suspects placés sous mandat d'arrêt et sont tous trois soupçonnés d'être à la tête du réseau belge. Le parquet fédéral se refuse à infirmer ou à confirmer ces informations, au motif qu'il ne veut pas divulguer les identités de suspects.

Eridan M.G., la cible la plus importante selon La Capitale, a été interpellé mardi avec d'autres suspects dans un laboratoire d'extraction installé à Uccle. Le quotidien précise que cette perquisition des plus risquées a été confiée aux unités spéciales de la police fédérale. Eridan M.G. serait d'origine albanaise et connu sous au moins neuf alias différents.

M., la seconde cible en importance, était chargé d'acheminer la cocaïne depuis le port d'Anvers jusqu'aux laboratoires.

Abdelwahad G. s'occupait lui du transport de la cocaïne reconditionnée vers diverses destinations en Europe, notamment au moyen de véhicules munis de caches aménagées. Cet Algérien âgé d'une cinquantaine d'années cumule des condamnations en matière de stupéfiants en Europe. La Capitale rappelle qu'un vice de procédure lui a permis d'échapper au courroux de la justice belge en 2008 dans un dossier d'importation de quatre tonnes de cocaïne.