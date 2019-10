C’est une mésaventure incroyable qui devrait toutefois se terminer par un joli happy end : Denis, un Bruxellois d’une trentaine d’années, s’est fait voler son vélo électrique il y a quelques semaines. Un engin finalement géolocalisé en Albanie et qui devrait lui être rendu grâce… à l’intervention de la députée albanaise, Romina Kuko, et celle, indirecte, du Premier ministre albanais, Edi Rama.

Tout a commencé il y a un peu plus de deux mois, date à laquelle le jeune Bruxellois a fait l’acquisition de son nouvel engin. "Je devais m’acheter un nouveau vélo et j’ai opté pour un vélo électrique, explique le trentenaire. Je l’utilise tous les jours dans mes déplacements et il était donc important de prendre un vélo de bonne qualité."

Après s’être renseigné, c’est vers un vélo de la marque Cowboy que le choix de Denis s’est porté. Entre autres car il a l’avantage de pouvoir être géolocalisé. "Après l’achat, je suis parti en vacances en laissant mon vélo dans l’entrée de mon immeuble. Quand je suis revenu, il avait disparu. On avait été cambriolés au pied-de-biche et les auteurs ont emporté mon vélo."

Assez rageant lorsque l’on sait que les vélos de Cowboy peuvent facilement dépasser la barre des 1 000 euros. Et que notre interlocuteur n’avait pas opté pour l’assurance vol proposée par la société bruxelloise. Denis a donc immédiatement activé le système de traquage, qui permet de géolocaliser l’engin. "On est parvenu à le localiser pour la première fois à Budapest, en Hongrie, poursuit le Bruxellois. Puis il a disparu des ondes avant de réapparaître en Albanie. J’ai donc pris contact avec la police belge en espérant que les policiers prennent contact avec leurs homologues albanais. Mais il fallait chaque fois une semaine avant que les inspecteurs ne répondent à mes mails."

Le bruxellois a alors décidé de partager son expérience sur le réseau social Reddit. Sur lequel on lui a conseillé de contacter directement le cabinet du Premier ministre Reda par Whatsapp et celui de la députée Romina Kuko. "Je l’ai fait. Sans réel espoir, je l’avoue, en leur indiquant précisément où se trouvait mon vélo. Et, à ma grande surprise, j’ai rapidement été recontacté. Douze heures plus tard seulement, on m’a indiqué que mon vélo avait bien été récupéré et qu’une personne avait été interpellée. Je pense qu’ils sont très attachés à l’image que leur pays renvoie à l’étranger. Et qu’ils ne voulaient pas qu’on puisse les taxer de voleurs."

Il reste encore quelques démarches administratives à régler pour que Denis puisse récupérer son vélo. "Je verrai avec l’ambassade belge en Albanie pour savoir ce que je dois faire. Mais s’il le faut, j’irai le chercher moi-même."