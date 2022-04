Eric et Sabine de Crombrugghe n’ont plus vu leur fille Natacha depuis le 31 décembre, veille de son départ pour un long périple touristique. Et ils ne l’ont plus lue depuis son dernier billet du 23 janvier, écrit au Pérou : "Je prends un bus direction Canyon Del Colca. […] La route […] est magnifique […] D’en haut, nous pouvons voir la ville de Chivay. De là […], je prends un bus en direction du village de Cabanaconde, avant de commencer le trek dans le Canyon."

Le lendemain, à 5 heures, après une courte nuit passée dans un hôtel du village, Natacha, 28 ans, disparaît. Depuis, les traces et indices sont inexistants. Tout au plus a-t-elle été vue la veille par une caméra de surveillance et quelques rares témoins. "Ni les nombreuses semaines de recherches dans le Canyon dans les environs des trois chemins qu’elle aurait pu emprunter ni l’enquête menée dans le village ou auprès des touristes n’a donné quelque chose", résume le papa.

