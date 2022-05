Le ton monte parmi les ambulanciers professionnels des zones de secours qui sont amenés à travailler dans des conditions toujours plus compliquées, mais sans revalorisation salariale. "Les agressions sont toujours plus nombreuses depuis la crise sanitaire, nous devons prendre en charge des patients psychiatriques qui peuvent poser des problèmes et nous sommes amenés à gérer des situations dangereuses sur la route", regrette Peter Vandenberg, ambulancier à l’intercommunale de Liège et environs et dirigeant responsable du SLFP.