Christian Teller est le dernier gros éleveur de lapins de Wallonie. Il en possède 50 000 répartis entre Aubel et Fourons. Victime des antispécistes, il explique son ressenti

Lorsque, ce dimanche 8 décembre, au matin, il se rend sur son site d'Aubel, la porte d'un hangar contenant 5 800 lapins a été fracturée. A l'intérieur, de nombreux lapins ont disparu. Des cartons et des caisses à bananes abandonnées sur place lui font deviner le mode de transport.

Plus tard, il apprendra le fin mot de l'histoire. "Mais j'avais tout de suite compris", nous explique-t-il.

Une vingtaine d'antispécistes anonymes, qui considèrent que l'espèce humaine ne doit pas être placée au-dessus des autres espèces, sont passés par là, la nuit de samedi à dimanche. Des photos de l'action ont été diffusées sur la page Facebook "Vegan Corporation".

Les auteurs étaient encagoulés. Ils déclarent en avoir emporté une centaine. Pour Christian, le nombre de disparus avoisine plutôt les trois cents.

Son préjudice est estimé à 2 000 euros.

L'affaire, dévoilée par nos confrères de la RTBF, prête à discussion. Le cas était d'ailleurs débattu ce jeudi dans le cadre de l'émission "C'est vous qui le dites", sur Vivacité.

"Ils ont voulu bien faire, mais ils ont fait pire que mieux : les lapins ont 5 à 6 semaines, ils sont fragiles..."

L'homme pourrait dégouliner de colère. Sa réaction est pourtant pondérée: "Tout le monde peut avoir une opinion, une façon de vivre, ça, je le comprends parfaitement. Mais là, c'est du vol. C'est cela qui me dérange plus que le préjudice."

Christian poursuit: "Ils ont peut-être voulu bien faire mais ils ont fait pire que mieux. Les lapins ont 5 à 6 semaines. Ils sont très fragiles, ils ne peuvent pas être sujets au stress. La période est d'autant plus critique qu'il étaient en pleine période de sevrage de trois jours, mis à part de leur mère. Ils disent avoir placé les lapins dans des refuges ou chez des particuliers mais il y aura de la mortalité parmi les lapins emportés. Les autres, ceux qui sont restés, ont aussi subi un stress. Depuis le début de la semaine, j'en ai perdu 30 au lieu de 10 habituellement. En outre, ils ne se rendent pas compte qu'on n'entre pas dans un hangar d'élevage comme cela. Il y a des mesures sanitaires. On doit mettre des combinaisons."

Cela fait un petit temps déjà que Christian Teller, en activité depuis 30 ans, sent que le regard que les gens posent sur son activité vire à la négative: " Même dans mon milieu familial, on commence à me faire des remarques. Cela me tourmente. Mais tant qu'il y a de la demande, je ne vois pas pourquoi je ne poursuivrais pas mon activité."

L'éleveur a dû et devra encore investir pour répondre à la législation sur le Bien-être animal. "Nous sommes le premier pays européen à interdire les cages, à les remplacer par les parcs. J'ai déjà investi 500 000 euros, j'en investirai encore 500 000 d'ici 2022. Et je trouve cela normal. Mieux, je ne m'arrête pas là, je dialogue avec l'association Gaïa. Je vais plus loin que la législation, en me pliant à une charte allemande. Ce qui se traduit notamment par de la lumière du jour dans les hangars ou encore par moins de lapins au mètre carré."

Pour les activistes, il n'est point question de vol: " Nous, on considère vraiment que les animaux, ce ne sont pas des objets et c’est justement ça qu’on revendique", a déclaré l'un d'entre eux à la RTBF. "On n’est pas des voleurs, on ne se considère pas comme des criminels, au contraire."