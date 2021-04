Qui n'a jamais rêvé de s'assister aux aurores boréales, ce phénomène naturel qui pare le ciel étoilé de traînées dansantes de couleurs pastels, du vert au violet. Pour observer ce beau spectacle, les curieux se déplacent souvent jusqu'au Groenland, en Finlande ou en Islande par exemple, car c'est là que le phénomène est le plus visible. Mais il y a deux jours, rapporte 7sur7, un photographe du nom de Corné Ouwehand a pu observer des aurores boréales... aux Pays-Bas!

Alors qu'il prenait des photos dans un champs de fleurs du village de Wieringerwerf durant la nuit, il a aperçu des couleurs roses et mauves dans le ciel. Presque invisibles à l'oeil nu à cause de la pénombre, ces couleurs ont pu être captées par l'appareil photo de Corné Ouwehand.

Si ce phénomène est rarement observé par chez nous, il arrive tout de même de temps en temps, mais les aurores boréales ne sont pas toujours observables à l'oeil nu. En 2001 cependant, un membre département d'Astrophysique de l'ULiège a pu prendre une aurore boréale en photo dans le ciel liégeois. "Le 19 octobre dernier, une puissante éruption sur le Soleil a envoyé de la matière dans l'espace, en direction de la Terre. Deux jours plus tard, ces particules solaires ont déclenché de magnifiques aurores boréales, visibles dans toute l'Europe (elles ont donc voyagé à environ 650 km/sec ou 2.3 millions de km/h !)", rapportait à l'époque le site de l'université.

"En principe, on peut voir des aurores boréales trois à quatre fois par an aux Pays-Bas et même en Belgique. Mais seulement pendant les années où il y a beaucoup d’activité solaire", a expliqué un responsable de l'observatoire Urania à la VRT. Et justement, nous entrons de plus en plus dans une "activité solaire intense" qui permettrait d'assister à ce beau spectacle de lumières sans avoir à se rendre dans l'hémisphère nord. "Il y a donc de fortes chances pour que les aurores se multiplient progressivement dans les années à venir".