Le directeur judiciaire François Farcy pointe notamment les nouveaux groupes venus d’Amérique du Sud.

S’il y a une capacité que maîtrisent les criminels, c’est celle de s’adapter. Face à la sécurisation des banques, ils se sont tournés vers les fourgons transportant de l’argent, avant de cibler les domiciles et d’engendrer une vague de home invasions, pour se recycler ensuite dans la criminalité informatique, dans le trafic de stupéfiants…

Ce qui est certain, c’est que, peu importe le domaine, la violence exercée par les organisations criminelles ne cesse d’augmenter. " La sécurisation du matériel s’améliore sans cesse. Du coup, ils s’en prennent aux personnes. La hausse de cette violence est inquiétante. On l’a vu à Anvers, plus récemment à Liège et le phénomène est encore plus interpellant tant chez nos voisins français que néerlandais. Les règlements de comptes entre criminels se multiplient et les expéditions punitives entre bandes rivales sont de plus en plus violentes. Une violence qui s’explique aussi par l’émergence de nouveaux groupes criminels ", nous explique le directeur de la PJF de Liège, François Farcy, également référent en matière de suivi des organisations criminelles au sein de la police fédérale.

(...)