Les "Rasqueros" de la région connaissent par coeur les plus inaccessibles du canyon.

Depuis le 23 janvier dernier, alors qu'elle effectuait un trek en solitaire dans le Canyon de Colca dans le district de Cabanaconde, Natacha de Crombrugghe n'a plus donné signe de vie. La jeune femme âgée de 28 ans voulait effectuer une randonnée à travers l'une des gorges les plus profondes du monde. Depuis, elle est activement recherchée. Depuis ce mardi matin (heure locale), une équipe de recherche composée de colons locaux de Cabanaconde ,appelés "Les Rasqueros", on déjà parcouru des zones importantes.

(...)