Les cinq prévenus, des hommes d’âge mûr résidant dans le Brabant flamand, n’ont pas vraiment la tête de l’emploi. Et pourtant, ils doivent répondre de vente illégale d’armes à feu et d’association de malfaiteurs, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L’enquête remonte à la fin 2010 et le dossier contient essentiellement des conversations téléphoniques entre les protagonistes. Ceux-ci étaient en contact pour l’acquisition d’armes, destinées à leurs collections. Ils affirment avoir agi en toute bonne foi, ignorant qu’ils contrevenaient à la législation belge sur les armes à feu pour l’acquisition de certains types d’armes de poing. "On était des gens qui aimaient bien les armes. C’était pas mauvais", assure à la juge l’un d’eux, s’efforçant de s’exprimer en français. Tous, les prévenus et leurs avocats aussi bien que le procureur et la juge, admettent que la législation belge sur les armes, qui a maintes fois été modifiée, est particulièrement complexe. Un élément néanmoins continue d’interpeller le procureur, dix ans après le début de l’enquête : l’achat d’un fusil-mitrailleur avec son chargeur, une arme de guerre qui pourrait parvenir aux mains de personnes projetant un attentat terroriste. Quelques autres armes prohibées figuraient aussi dans le lot.

L’un des prévenus s’explique encore. "Il [l’un de ses comparses] me donnait de l’argent et moi j’allais en Allemagne chercher les armes", a déclaré Joseph D., révélant un procédé peu précautionneux qui ne colle pas vraiment avec celui de trafiquants d’armes. "Mon client est un peu comme le sage auquel les autres se référaient pour savoir ce qu’il faut acheter ou ne pas acheter. Il participe régulièrement à des bourses aux armes", a plaidé Me Guillaume Lys. "Un collectionneur d’armes n’est pas un trafiquant d’armes ! Il s’agissait de ventes entre particuliers, dans le cadre d’une gestion de patrimoine. Quant aux armes litigieuses, avec lesquelles mon client n’a pas de lien, je constate qu’elles n’ont jamais été utilisées dans des méfaits", a soutenu le jeune pénaliste.

Le procureur, lui, n’a pas contesté un certain dépassement du délai raisonnable à être jugé et a dit s’en référer à la justice. Le jugement sera prononcé le 19 février.