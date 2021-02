Depuis tout un temps, ça n’allait plus au travail, à cause de ce collègue qui le traitait à tout bout de champ de "petite tapette". Et personne n’intervenait pour rappeler le collègue à l’ordre. Les faits se passent à l’atelier reliure de la bibliothèque publique d’Anderlecht et ce qui étonne, avec le recul, c’est que c’est à charge de la victime du harcèlement homophobe que la commune ouvrit un dossier disciplinaire, qui entraîna son licenciement !

Nous revenons sur cette affaire qui date des années 2018 et 2019. Il a donc fallu deux ans de procédure pour connaître le dénouement. Un dénouement qui remet vraiment les pendules à l’heure...