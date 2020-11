La démarche est rare. Elle vient d’un policier qui veut ici remercier publiquement deux collègues du DVI, Stijn B. et Régis K., ainsi que les pompiers, pour lui avoir sauvé la vie !

L’inspecteur principal Bart Beddegenoodts est un visage connu à la police belge. On peut le révéler, à présent qu’il est à la retraite : après des débuts à police-secours, Bart Beddegenoodts a fait partie, pendant des années, du GRI, le Groupe de recherche d’informations, en quelque sorte le service de renseignement de l’ex-PJ de Bruxelles et de traitement des sources dans le grand banditisme. Lors de la réforme des services de police, en 2001, Beddegenoodts a tout naturellement rejoint la section DR-8 en charge de l’information criminelle. L’inspecteur pensionné depuis l’an passé n’en dira pas plus.