Quinze ans d’attente ! Selon nos informations, le tribunal du travail de Bruxelles vient de fixer à 100 % le taux d’incapacité permanente d’un rescapé de Ghislenghien, quinze ans et six mois après la catastrophe aux 24 tués et 132 blessés et brûlés graves du 30 juillet 2004. Ce taux d’incapacité est fixé au maximum alors que l’assureur en accidents de travail, AG Insurance, bataillait depuis dix ans pour le limiter à 25 %.

L’information est confirmée par l’avocat spécialisé Jean-Paul Tieleman, le conseil de Filippo Michel. Ce dernier est maintenant âgé de 62 ans. Il a réagi : "Ma première réaction ? C’est le soulagement, après quinze ans de procédure, d’en avoir enfin fini !"

(...)