S’il arrive encore que des militaires désertent la Défense, c’est-à-dire qu’ils quittent l’armée, ne donnant plus de nouvelles et ne voulant plus entrer en contact avec l’armé e, "ce phénomène est plus rare à l’heure actuelle étant donné tous les moyens de communication existants" , nous explique le service de presse de la Défense.

Interrogée quant au nombre de déserteurs sur les 10 dernières années, l’armée nous apprend qu’il s’élève à 38.

(...)