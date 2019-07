Le Moniteur de sécurité 2018, une vaste étude réalisée par la police entre mars et mai de l’année dernière, a été présenté ce mercredi vers 13 h 30 par le commissaire général de la police, Marc De Mesmaeker et Nicholas Paelinck, président de la commission permanente de la Police locale. Ils ont exposé les statistiques complètes de l’année dernière et les observations du moniteur. Ce dernier est basé sur les réponses de 168 206 citoyens âgés de 15 ans et plus. Le travail a permis à la police de concevoir une évaluation du chiffre noir de la criminalité. On entend par là, le nombre de faits qui n’ont pas fait l’objet d’une plainte.

