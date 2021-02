Selon nos informations, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a renvoyé trois personnes devant le tribunal correctionnel. Elles seront jugées pour une incroyable escroquerie à l’assurance-vie montée autour de 40 faux… cabinets d’avocats !

Seront jugés MM. Gabriel S., 36 ans, danois domicilié à Uccle ; Michel H., 51 ans, de Jérusalem ; et Charles C., 29 ans, français de Rhode-St-Genèse. Un seul des 40 avocats - Me Georges Nicolis - a finalement déposé plainte.

Pour réussir l’arnaque avec un maximum de victimes, les escrocs avaient besoin d’une solide apparence de respectabilité. Pour créer cette apparence, ils auraient inventé dans l’Internet de faux cabinets, utilisant des noms d’avocats connus avec des photos qui n’étaient pas les leurs. Une lecture attentive aurait quand même pu mettre la puce à l’oreille, notamment à cause des nombreuses fautes d’orthographe. Il n’empêche que des dizaines de victimes tombèrent dans le panneau, pour un préjudice total de plusieurs millions d’euros.