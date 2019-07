La zone de police Westkust, qui couvre les communes de Coxyde, La Panne et Nieuport vient de faire l’acquisition de trois nouveaux drones : un plus petit pour les formations et deux grands pour les actions de terrain. Coût de cette brigade volante : pas moins de 80 000 euros. "C’est beaucoup d’argent, reconnaît le chef de corps de la zone de la police, Nicholas Paelinck. M ais nous attendons aussi beaucoup de ces appareils."

(...)