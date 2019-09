Lorsque des incidents se produisent autour d’un match qui se joue en Belgique, c’est la cellule football du SPF intérieur qui se charge d’appliquer la loi du football et de sanctionner les supporters. Les amendes peuvent grimper à plusieurs milliers d’euros et les interdictions de stade peuvent s’étaler sur de très longues années. Toutes ces sanctions se décident sur base de procès-verbaux dressés par la police et envoyés ensuite à la cellule football.

Et depuis peu, cette équipe spécialisée du SPF intérieur, dresse des sanctions sur base d’images capturées par des… drones.

(...)