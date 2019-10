On compte 141 cambriolages par jour en Belgique. Et l'automne reste la saison préférée des voleurs pour passer à l'action

La sixième édition de l'action nationale de lutte contre les cambriolages 1joursans a démarré ce lundi. Tout au long de la semaine, une série d'actions et de moments de sensibilisation sur ce phénomène sont prévus. L’ensemble des partenaires de la prévention (SPF Intérieur, police fédérale, police locale, ...), s’unissent pour sensibiliser un maximum de citoyens. Même si le nombre de vols dans habitation a globalement diminué, on compte pas moins de 141 cambriolages par jour en Belgique. Et c'est, sans surprise, comme chaque année, l'automne qui reste la saison préférée des cambrioleurs, l'obscurité étant toujours leur meilleur allié.

Pour ce qui est des techniques des voleurs, le commissaire Yves Civilia précise que les vols par gouttière connaissent une recrudescence. Les cambrioleurs grimpent via la gouttière au premier étage, généralement moins sécurisé que le reste de la maison.

Un autre modus operandi semble plus étonnant : celui du repérage par drone. C'est l'analyste stratégique de la police fédérale qui en parle. Certains cambrioleurs utiliseraient ainsi ces engins volants pour repérer les habitations où ils comptent opérer par la suite.

Enfin, pour ce qui est des jours où le nombre de cambriolages augmente, la police précise qu'il s'agit désormais du vendredi et du samedi soir.