Dans une vidéo publiée jeudi matin, le média en ligne Tout Va Bien affirme que la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) a déposé plainte pour harcèlement contre l’une de ses journalistes bénévoles et deux étudiants. "Ce qui nous est reproché, c’est d’avoir nommé et collaboré avec le collectif organisant la campagne No One Fails qui consistait à interpeller la ministre par mail ou par SMS sur ses comptes professionnels pour l’inviter à écouter les recommandations des étudiants et étudiantes qui demandaient des mesures concrètes pour aider les étudiants en ces temps de pandémie", explique la vidéo. "Il y a un mois et demi, les trois personnes ont été convoquées par la police. Elles ont appris que la ministre Glatigny avait déposé plainte contre elles. On a donc fait le lien avec le contenu de la vidéo vu que ce sont précisément les trois intervenants en question qui ont été convoqués", complète Jérôme, coordinateur du média.