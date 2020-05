Ce mardi soir, une vidéo inédite montrant Marc Dutroux en prison va être diffusée dans l'émission "Telefacts" sur VTM. L'un de ses codétenus à la prison de Nivelles a capturé des images du pédophile au sein de l'établissement pénitentiaire.

On peut y voir Marc Dutroux, cheveux gris et barbe épaisse, faire part de son ressenti à la prison: "Ça fait 23 ans que je suis en taule. Je ne suis pas heureux", explique notamment celui qui a introduit une demande de libération conditionnelle. "Le pire, ce n'est pas d'être ici mais d'avoir été injustement condamné", ose même celui qui a été condamné de viols sur mineures, des assassinats de Julie, Mélissa, An et Eefje et de l’enlèvement de Laetitia et Sabine. Entre autres.



Dans l'une des conversations que l'on peut entendre, Dutroux compare également sa situation avec le dossier des Tueurs du Brabant. "Le juge d'instruction a tout fait pour empêcher la vérité de sortir", raconte-t-il.



Un autre détenu lui demande par ailleurs pourquoi son ex-femme Michelle Martin a pu être libérée en 2012 et son ancien complice Michel Lelièvre, l'année dernière: “Parce qu’ils rampent et que je ne rampe pas. Je n’ai pas été défendu. J’ai été sacrifié sur l’autel de leurs intérêts scélérats”, répond celui qui ne semble pas éprouver de remords.

Le père d'An, victime de Dutroux: "Pour moi, il a toujours été la personne qu’il nous montre maintenant"

Le père d'An, Pol Marchal, qui a pu avoir accès aux images à l'avance, estime que c'est une bonne chose que ces images soient diffusées: "Pour moi, Dutroux a toujours été la personne qu’il nous montre maintenant. Il vit toujours dans son monde à part. Il parle de complots et même de la façon dont la police devrait fonctionner. C'est choquant", juge-t-il.



"Tous les signes du psychopathe sont là. Pourquoi dépenser de l’argent dans une enquête pour savoir si un tel criminel peut être libéré plus tôt ? Cet argent ne serait-il pas mieux utilisé pour aider les victimes ?”, s’'avance le papa d'An.

Bruno Dayer, avocat de Marc Dutroux: "S'il dit quelque chose, c’est sa responsabilité”

L'avocat de Marc Dutroux rappelle cependant que reconnaître les faits ou se repentir ne font pas partie des conditions pour être libéré. Il espère toujours que son client le sera l'année prochaine. "Ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait est une discussion close depuis longtemps", explique l'avocat. "Pour moi, il a purgé sa peine", considère Bruno Dayez.

"Il reste maintenant un obstacle: le rapport psychiatrique. Trois psychiatres et trois psychologues devront décider s’il est toujours dangereux", commente-t-il.



"Si Marc Dutroux dit quelque chose, c'est sa responsabilité", déclare Bruno Dayez. "Mon travail consiste à essayer de le faire libérer. Pas de rendre compte d’un film qui n’aurait jamais dû être réalisé en prison". conclut-il.