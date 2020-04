Une infirmière, Emma, a été victime d'un acte odieux lors de cette période particulière. Lorsqu'elle s'est levée hier matin pour aller travailler, elle s'est rendue compte que des individus s'étaient introduits dans sa résidence et avaient vandalisé plusieurs véhicules dont le sien, recouvert de peinture blanche.

Emma, infirmière en France, a publié un message sur son compte Facebook pour dénoncer ces faits et pousser un coup de gueule, surtout en cette période où le personnel soignant est plus que jamais mobilisé pour la collectivité.



"Ce matin je me lève comme quasiment tous les jours pour aller travailler, soigner vos familles, amis et proches qui sont malades. Je veux prendre la route pour continuer ce combat de tous les jours et je retrouve ma voiture dans cet état. Vous trouvez ça normal ?", commence Emma. "Je suis en colère, en colère face à ce manque de respect", continue-t-elle, "Vous vous permettez de venir clairement 'foutre la merde' chez les autres sans vous soucier des répercussions. Aujourd’hui c’est du personnel soignant que vous touchez. Nous, soignants on se tue au travail pour faire en sorte que vous puissiez retrouver vos parents, votre famille ou amis en bonne santé et c’est comme ça qu’on nous remercie". dénonce l'infirmière, visiblement touchée.



Et pour couronner le tout, on apprend à la fin de sa publication qu'il s'agissait en plus du jour de son anniversaire...