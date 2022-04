Des inconnus ont ouvert le feu sur une maison mitoyenne et une voiture qui y était garée à Zwartberg, une section de la ville de Genk, vers 4h30 mardi matin. Un adulte et trois mineurs étaient présents dans l'habitation au moment des faits. Personne n'a été blessé. Le service d'aide aux victimes de la police locale Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Bree, Bocholt) a pris en charge les résidents, tandis que la police locale a procédé aux premières constatations et a mis en place un périmètre de sécurité.

La cause de la fusillade est pour l'instant inconnue. Le parquet du Limbourg a envoyé un expert en balistique sur les lieux.