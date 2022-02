Sur TikTok, une nouvelle tendance fait sensation. Des adolescentes ou des jeunes femmes, qui restent habillées, font semblant de faire l’amour ou adoptent un autre comportement à caractère sexuel devant leur caméra. Des enfants jouent également à ce petit jeu dangereux, en imitant par exemple leurs parents lorsqu’ils font l’amour. Ce cas de figure est toutefois moins fréquent.

Sur base d’une simple recherche, vous trouverez rapidement plusieurs exemples. Il s’agit toujours de filles qui s’habillent de manière sexy et mettent en scène des ébats amoureux. Elles le font, par exemple, en se tenant à un support de lit et en se tortillant d’avant en arrière. Ou, autre exemple, en simulant une fellation avec une banane. Elles le font souvent en direct, afin de générer encore plus de réactions. Elles peuvent également y gagner car les spectateurs peuvent faire un don.

(...)