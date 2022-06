La Belgique a traversé une intense vague de chaleur ces derniers jours. Dès lors, les points d'eau ont été pris d'assaut ce samedi par les Belges à la recherche d'un peu de rafraîchissement. Cela a notamment été le cas à Blaarmeersen, un domaine récréatif situé non loin de Gand qui a attiré 10.000 personnes et qui a même dû fermer ses portes à 15h30 pour des raisons de sécurité. De fait, plusieurs incidents ont été rapportés comme le révèlent les médias flamands.

Une vidéo partagée sur TikTok a suscité en particulier l'indignation des internautes et a attiré l'attention de la police. Sur cette dernière, on peut y voir un groupe de jeunes gens en train de soulever une grosse carpe et la faire glisser sur un toboggan. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si ces images ont été filmées vendredi ou samedi mais la police tente d'identifier les responsables de cet acte qui a été qualifié de "maltraitance animale" dans un procès-verbal.

Cette vidéo n'est pas le seul incident qui a été rapporté, selon le syndicat ACV. Les sauveteurs ont été contraints de se réfugier dans leurs tours après avoir été pris à partie par des visiteurs. Ils venaient de décider de fermer l'un des toboggans en raison d'un manque de personnel pour la surveillance.