Ce mardi, la SRPA de Liège a récupéré 38 lapins de plusieurs races à Ans. Le couple de propriétaires s’est laissé dépasser par la rapide reproduction des rongeurs et a fini par se retrouver avec septante lapins !

Devant la situation préoccupante pour la santé et le bien-être des animaux, les propriétaires ont accepté d’en céder une partie. Une trentaine de lapins sont toujours sur place. Ils seront régulièrement suivis pour s’assurer qu’ils sont détenus dans de bonnes conditions. "La surpopulation a engendré plusieurs problèmes" , explique Fabrice Renard de la SRPA. Les animaux étaient détenus dans de mauvaises conditions d’hygiène et manquaient d’espace et de nourriture. Ils ont aussi connu une importante propagation de maladies. Plusieurs décès prématurés sont intervenus. Les lapins n’étaient pas stérilisés. "Chez une espèce telle que le lapin, qui se reproduit très vite, cela mène évidemment rapidement à un cercle vicieux… 13 lapins ont déjà été stérilisés et sont à l’adoption au refuge de Cointe " , continue le directeur de la SRPA. "Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous au 04/252.96.36 ou passez au refuge SRPA de Liège."