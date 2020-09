Si les faits reprochés n’avaient pas été aussi graves, on pourrait presque comparer notre semaine passée au complexe de Mons Expo à une immersion dans une émission de télé-réalité, tant les protagonistes de ce dossier sont différents des prévenus croisés dans les procès correctionnels plus traditionnels. Entre un champion de boxe transformé en cerveau du grand banditisme, une ancienne star de la télévision, une pin-up de 48 ans qui en fait 20 de moins, un redoutable procureur du Roi du haut de ses 35 ans et des ténors du barreau, tout était réunion pour ce qui est rapidement devenu la saga de la semaine.