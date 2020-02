Des milliers d'animaux pourraient mourir à Wuhan, la première ville chinoise mise en quarantaine en raison du coronavirus, également considérée comme le foyer de la maladie.

C'est un triste constat auquel font face les activistes chinois pour le bien-être animal. "Ils sont approximativement 5000 à être pris au piège et pourraient mourir de faim dans les prochains jours ", a déclaré un militant, se présentant sous le pseudonyme Lao Mao. Alors que cinq millions de personnes ont quitté Wuhan - qui compte 11 millions d'habitants - les activistes estiment que 50.000 animaux sont actuellement livrés à eux-mêmes, enfermés à l'intérieur du domicile de leur maître.

Les autorités locales auraient également inciter les habitants à abattre les chats et les chiens afin de "limiter la propagation du virus". Or, le nouveau coronavirus est uniquement transmissible entre humains, a martelé l'Organisation mondiale de la santé (OMS). " Il n'y a aucune preuve que les chiens et les chats puissent être infectés par le virus", précise-t-elle encore.

Les volontaires ont sauvé près de 1000 animaux depuis le 25 janvier, indiquent-ils, craignant néanmoins pour la vie de milliers de bêtes.