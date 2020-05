Ils sont discrets. Ils ne veulent pas trop qu’on parle d’eux. " On ne fait pas cela pour nous mettre en valeur mais juste dans le but d’être utiles." Et cette bande de Molenbeek a démontré toute son utilité ces dernières semaines. À travers l’opération dite des "gilets blancs", commencée par l’échevine Gloria Garcia-Fernandez, via laquelle les jeunes sensibilisent les Molenbeekois à respecter les mesures prises par le gouvernement ou distribuent des colis alimentaires, ces volontaires se mobilisent chaque jour en cette crise sanitaire. "Ce qui me frappe et me réjouit, c’est leur désir de s’investir dans un projet qui les valorise. C’est important pour les jeunes Molenbeekois", commente l’échevine.

Des jeunes Molenbeekois dont un groupe de copains a pris l’initiative de se rendre au quotidien au cimetière d’Evere. De la préparation des enterrements à la mise en terre des cercueils et à l’entretien des tombes, l’aide de ces jeunes est précieuse pour les familles des victimes du Covid. Une mission difficile à laquelle les jeunes tiennent à participer malgré les difficultés rencontrées sur place et la distance qui les sépare du cimetière. À vélo, en voiture ou en transports en commun, ils trouvent chaque jour le moyen de s’y rendre pour soutenir à leur manière les proches des défunts.

(...)