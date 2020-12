Le 2 mars, la police fédérale a perquisitionné les domiciles de six Algériens de Bruxelles, et trouvé 297 documents d’identité : tous véritables, soit perdus, soit volés. Il ne s’agit pas d’une affaire de fabrique de faux documents, mais de vraies cartes d’identité, de vrais passeports, de vraies cartes de séjour et de vrais permis de conduire perdus ou volés, et ramassés par la bande. L’un d’eux, Omar Attatfa, était en contact avec une certaine Mihaela Cezar.

Et cette Mihaela Cezar est connue par Interpol pour avoir été interceptée à l’aéroport d’Athènes en possession de 401 documents véritables de toutes les nationalités européennes, dont un très grand nombre belges.