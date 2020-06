Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est déclaré ce lundi favorable au port de bodycams par les policiers de son pays, notamment pour lutter contre les incidents et les discriminations raciales. En Belgique, plusieurs villes flamandes utilisent déjà ces caméras corporelles, et les zones de Namur et Liège sauteront prochainement le pas.

90.000 € : voilà ce que coûteront les caméras corporelles commandées par la zone de police de Namur-Capitale. Un investissement important, mais totalement justifié aux yeux d'Olivier Libois, chef de corps de la zone. "Je suis tout à fait convaincu de l'utilité de ces bodycams. C'est une évolution technologique qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni. Il faut donc vivre avec son temps", confie-t-il.

Après une période de test concluante, la zone de police de Namur espère recevoir prochainement ses premières caméras, et ainsi commencer à les utiliser début septembre. Mais M. Libois insiste, l'usage de ces bodycams se fera sur une base volontaire: "C'est un outil supplémentaire qui est proposé au policier, mais libre à lui de l'utiliser quand il l'estime nécessaire". Selon la législation en vigueur en Belgique, toute personne filmée par un policier doit également en être informée.

De nombreux effets positifs

L'usage de ces bodycams est autorisé en Belgique depuis mai 2018, et comporte plusieurs avantages. "Elles permettent l'objectivation des conditions d'intervention, autant pour les citoyens qui peuvent potentiellement se plaindre d'une bavure policière, et inversement, pour prévenir les policiers de plaintes abusives", explique Benoît Ferrière, porte-parole de la zone de police de Liège, qui équipera prochainement de ces caméras son peloton anti-banditisme.

M. Libois, de la zone de Namur, partage ce constat. "Les caméras permettent de dédouaner les policiers mis en cause : en cas de plainte, c'est une preuve supplémentaire du bon comportement du policier", déclare-t-il. Et il insiste: "Dans 99% des cas, les interventions se passent bien, et sans bavure dans nos rangs".

Selon M. Libois, les bodycams ont également un effet dissuasif qui permet la désescalade lors d'incidents potentiellement violents, mais servent aussi un intérêt didactique dans le cadre de la formation des policiers.

Les zones de police wallonnes à la traîne

Ces caméras séduisent en Flandre: les zones de police d'Anvers, de Willebroek-Malines et de Renaix ont notamment déjà recours à cette technologie. Du côté wallon, on tarde à investir. Namur sera la première commune francophone à utiliser les bodycams, rapidement suivie par Liège. Les zones de Charleroi et d'Ottignies-Louvain-La-Neuve ont également procédé à des phases de test, mais n'ont pour le moment pas poursuivi le projet. Une certaine réticence qui peut s'expliquer par le coût important que ces caméras représentent. "L'investissement peut en décourager plus d'un", concède M. Libois. "Mais les technologies évoluent, et ces caméras sont une aide précieuse qu'il faut exploiter".