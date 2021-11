Selon un rapport, elle n’est pourtant pas fiable pour les Noirs, les Asiatiques et les femmes en général.

Le 28 août, la police fédérale réaffirmait ne pas avoir utilisé le logiciel de reconnaissance faciale de Clearview AI, alors que le site américain Buzzfeed signalait qu’elle aurait effectué entre 101 et 500 recherches à l’aide de ce programme.

Cette application tire profit de l’intelligence artificielle pour identifier des personnes à partir d’une simple photo. Une seule image de vous, et on a votre nom, votre adresse et d’autres informations.

Voilà ce que propose Clearview, une entreprise américaine. Le système se base sur une dizaine de milliards de clichés pris sur les réseaux sociaux, comme Facebook et LinkedIn. À l’aide d’un algorithme, ces images sont ensuite traitées pour créer une base de données biométriques dont l’accès est vendu à la police et à des sociétés privées dans divers pays.