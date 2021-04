Récemment, un radar mobile installé par la police a créé une vive polémique à Jemeppe-sur-Sambre. Et pour cause : il était placé sous un treillis militaire contre un buisson. Impossible pour un conducteur de l’apercevoir.

Le cas de figure n’est pas sans rappeler une autre controverse, éclatée au début du mois de février. Cette fois, c’est la police fédérale qui utilisait le treillis pour camoufler ses radars mobiles le long de E411 dans le Brabant wallon et dans les Ardennes.

Cette technique constitue un pas de plus dans ce que d’aucuns appelleront une fourberie, d’autres une avancée en matière de sécurité routière. Jusqu’ici, chez nous, on connaissait surtout les radars camouflés dans des poubelles, plus généralement dans le mobilier urbain.