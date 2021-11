Les pompiers sont en colère et pour cause, ils dénoncent leurs conditions de travail dans plusieurs casernes du pays. Dernier incident en date : des rats ont été aperçus dans la caserne Delta à Bruxelles. "Ce samedi, les agents de garde au poste Delta ont attrapé un rat dans une des chambres du poste", fustige Eric Labourdette, permanent SLFP. "Un courriel a été envoyé immédiatement par le responsable du poste, mais, comme il n’y a que les services opérationnels qui sont de garde, 24 h/24, il y a beaucoup de chance que les agents de garde devront s’accoutumer de cette présence pendant quelques jours encore."

Selon lui, plusieurs autres rats se promènent devant la porte d’entrée du poste. "Il est bien connu que les rats peuvent être porteurs de maladies et les transmettre à l’homme. Depuis la nuit des temps, le rat est associé à la peste, mais il y a bien d’autres maladies graves que les rats peuvent transmettre, qui forment un risque de santé pour l’homme et l’animal de compagnie. On pense notamment à la salmonellose, une bactérie qui cause une intoxication alimentaire, la tuberculose, le ver solitaire. Les rats transportent également des puces, des acariens et des tiques et peuvent provoquer des réactions allergiques importantes", poursuit-il.

Un nouveau test rapide à chaque garde

Mais pire encore, selon lui, des pompiers d’une caserne de Liège travaillent au milieu de l’amiante. "De l’amiante a, en effet, été découvert dans 75 % des murs de la caserne enduits de plâtre. D’autres agents ne savent pas prendre de douche dans une zone tandis que dans l’autre, il n’y a pas de douche séparée pour les femmes et les hommes car il n’y a que des douches communes", déplore-t-il.

Enfin, suite à la pandémie, le SLFP exige l’arrêt de toutes les activités non urgentes, comme les formations, pendant 15 jours. " Des tests rapides peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la gestion de cluster, alors qu’un cluster se définit par deux cas Covid-19 ou plus confirmés parmi les employés sur un même lieu de travail ou au moins deux cas qui ont été identifiés dans un délai de 7 jours. Pratiquement à chaque garde, les agents de certains groupements doivent se faire tester à l’aide d’un test rapide car un cluster a été détecté. En contact régulier avec des patients atteints du Covid, en l’absence d’arrêt des différentes formations lors desquelles aucune bulle, ni geste barrière ne sont respectés, avec des dizaines d’agents de garde par caserne et cette explosion de cas Covid décelés chaque jour, il faudrait un miracle pour ne pas découvrir de cas positifs chaque jour parmi les quelque 170 agents de garde par jour à Bruxelles ", conclut Eric Labourdette