Certaines se font après violation de propriété privée. Mais la justice tolère.

On n’a jamais autant parlé de violation de domicile depuis le Covid et les éventuels contrôles policiers. Mais l’infraction titille tout autant des avocats de la défense amenés à plaider dans le cadre de saisies de plantations de cannabis. " Certaines saisies se font après violation", dénonce l’avocat pénaliste Christophe Van der Beesen. En gros, il y aurait des intrusions de policiers sans mandat de perquisition et sans flagrant délit constaté en amont. " Sur base d’une simple dénonciation, par exemple."