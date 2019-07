À l’aube du 19 octobre 1995, le cadavre d’un homme était découvert dans les rochers, à 80 km de Djibouti. Le corps, en partie brûlé, était celui d’un magistrat français de 39 ans, coopérant depuis un an au ministère de la Justice djiboutienne : le juge Bernard Borrel. Trois témoins clés dans cette affaire vivent, discrets, en Belgique.

Après un cheminement tortueux, l’enquête française, qui retient l’assassinat, échoue à traduire les tueurs et leurs commanditaires en justice. L’enquête se heurte à des obstacles liés à la situation à Djibouti - dans la mesure où des soupçons semblent mettre en cause l’actuel chef de l’État - et à des considérations diplomatiques avec la France soucieuse de préserver ses intérêts dans la région.

(...)