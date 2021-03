Deux travailleuses du sexe (TDS) portent plainte contre leur propriétaire respectif. Il s’agit là d’une action en justice inédite et qui révèle la précarité de plus en plus grande des travailleuses du sexe. "Si je suis devenue travailleuse du sexe, c’est pour être indépendante, sans macro, mais là c’est trop. On se fait exploiter", lâche Caroline. Elle nous reçoit dans une arrière-cour de la rue d’Aerschot à Schaerbeek. Appuyée contre un mur, elle tire une nouvelle fois sur sa cigarette. Caroline a une voix "de clopeuse", le contact facile et le regard franc, maquillé avec une élégance discrète.