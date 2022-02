L'un des médecins exerce dans le Brabant wallon, tandis que l'autre est basé en province de Namur. Pour le premier, la Wallonie recense près de 500 suspicions de fraude. Dans le second cas, on est à 200. "Il s'agit de fausses vaccinations", explique la porte-parole. "Ce ne sont pas des médecins qui opèrent dans des centres mais qui vont chercher les vaccins en pharmacie ou dans les centres et qui vaccinent - ou dans ce cas, font semblant de vacciner - à domicile ou à leur cabinet".

Les faits ont été découverts lors d'un travail de contrôle mené par l'Agence wallonne pour une vie de qualité.

La Wallonie a déjà porté d'autres plaintes similaires contre des médecins généralistes. L'un d'entre eux est sous bracelet électronique, trois autres n'ont pas été privés de liberté, selon le quotidien.

À côté des médecins généralistes, deux membres du personnel administratif du centre de vaccination de Tubize et de Wavre ont également fait l'objet d'une plainte de la Wallonie.