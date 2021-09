Les personnes blessées se trouvaient dans une troisième voiture qui n'était pas impliquée dans la course. La police a interpellé l'un des chauffards présumé alors que l'autre a pris la fuite en laissant derrière lui sa voiture (de location). La course illégale, entre deux Mercedes, s'est déroulée sur le ring d'Anvers en direction de Gand. Alors qu'une file se formait, deux conducteurs ont tenté d'atteindre la sortie Merksem en roulant à vive allure par la bande d'arrêt d'urgence. Par la suite, sur la Groenendaallaan, l'un des deux véhicules a percuté une autre voiture, avec deux personnes à son bord. "Elles ont dû être désincarcérées par les pompiers et ont été emmenées à l'hôpital dans un état grave mais leurs jours ne sont pas en danger", a expliqué un porte-parole de la police.

L'un des deux chauffards a pu être interpellé. Il s'agit d'un Néerlandais qui a subi un test de drogues qui s'est avéré positif. Le second a réussi à se volatiliser, laissant derrière lui un véhicule de location avec une plaque d'immatriculation allemande. Selon la police, tout indique que les deux hommes se connaissaient et faisaient la course.