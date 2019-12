Dans une vidéo qui fait le tour de la toile, on peut voir deux braqueurs perdre totalement les pédales dans un McDonald’s de France.

La scène parait surréaliste. Pourtant, elle a bien eu lieu à Meyzieu, près de Lyon, vendredi. Sur les images filmées par un client de la chaîne de fast-food, on voit deux hommes vêtus de noir et cagoulés qui demandent aux employés d'ouvrir la caisse. A l'aide d'une arme de poing, ils menacent également les clients mais ceux-ci ne semblent pas inquiets outre mesure.

En effet, ce braquage tourne totalement au fiasco pour les deux hommes. Les braqueurs semblent dépassés par les événements, enchaînant les bourdes qui confirment leur amateurisme. Les deux malfrats ne sont plus du tout concentrés sur ce qu'ils doivent faire et l'un d'eux en vient à donner le prénom de son complice: "Rayan, viens là, viens là", pouvons-nous entendre à la fin de la vidéo.

"J’avais l’impression que c’étaient des amateurs vu comment ils se parlaient. Ils n’avaient pas de plan B ni de plan C", a expliqué le témoin qui a filmé la scène à nos confrères du Parisien.

Quelques personnes qui se trouvaient sur place ont tout de même été choquées de la scène qu'ils ont vue. Même si les internautes se moquent des braqueurs, les témoins ont quelque peu été traumatisés. "Je n’ai même pas eu le temps de manger mon menu Filet-o-fish que j’ai vu deux personnes surgir. Ils sont rentrés dans le restaurant et sont allés vers le comptoir. Il y a eu la panique et j’ai eu le réflexe de sortir mon iPhone et d’activer la vidéo. Je ne sais pas comment j’ai pu réussir à filmer sans qu’ils me voient", continue le témoin.

Malgré tout, les deux braqueurs sont repartis avec la caisse, laissant les internautes hilares, en parvenant à disparaître dans la nature.

La police a ouvert une enquête.