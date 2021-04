Il y a un peu plus d’un an, Maria reçoit un coup de fil de l’hôpital. Le dernier monitoring est inquiétant, il faut provoquer l’accouchement avant terme. Sauf que le cœur lâchait, le bébé n’aurait pu supporter la sortie.

Maria est placée sous anesthésie. Une césarienne en urgence est pratiquée. À son réveil, Diego avait été transféré dans un hôpital mieux équipé. "Mon frère m’a expliqué qu’à sa sortie, il ne respirait pas. Il a fait une hémorragie cérébrale. Ils ont dû pratiquer une réanimation d’urgence ", se souvient la maman

Diego est bon pour passer une IRM. Le diagnostic est tranchant pour cette famille de Charleroi : "Diego est épileptique et souffre de lésions irréversibles au niveau du tronc cérébral. Les médecins nous ont dit qu’il ne marcherait et ne mangerait jamais. Et ils l’affirment encore aujourd’hui. Il ne pourra jamais jouer debout avec son grand frère, par exemple. En outre, les rétines de Diego ont également été touchées. Il ne voit que des ombres. Il n’a même pas la chance de voir les gens qui l’aiment."