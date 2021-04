Ces recherches, guidées par l'ex-épouse et complice du tueur en série, Monique Olivier, vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine, a indiqué à la presse l'avocat de Monique Olivier, Me Richard Delgenes.

Deux pelleteuses ont poursuivi dès 8 h du matin les travaux entamés lundi, retournant parcelle par parcelle les abords d'un chemin du bois communal d'Issancourt-et-Rumel. Comme lundi, un archéologue en soutien des équipes de l'identification criminelle a participé aux opérations, qui ont aussi mobilisé un drone.

Le site se situe à 4 km de Ville-sur-Lumes, où, selon l'ex-épouse de Fourniret, celui-ci a séquestré, violé et tué Estelle, dans une maison de sa soeur.

La zone avait été désignée par Monique Olivier à la juge d'instruction Sabine Kheris lors d'un interrogatoire le 1er avril.

La complice de l'"Ogre des Ardennes" avait alors reconnu pour la première fois un rôle dans la séquestration d'Estelle Mouzin, enlevée à neuf ans voici 18 ans sur le chemin de l'école à Guermantes (Seine-et-Marne).

Lors de cet interrogatoire, elle avait indiqué un chemin à l'entrée de la forêt où elle dit avoir accompagné Fourniret, avant de le laisser aller enfouir le corps.

"On n'a pas encore trouvé, mais Monique Olivier a confirmé qu'elle était certaine que c'était à cet endroit-là qu'elle avait déposé Fourniret. Le corps d'Estelle doit être dans ce périmètre-là, c'est obligé", a déclaré à la presse en fin d'après midi Me Delgenes.

"Dès lors qu'on a une quasi-certitude que le corps d'Estelle Mouzin a pu être déposé dans le bois, à côté, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas", a-t-il ajouté. Mais "il faut une part de chance (...) il n'y a rien de simple, surtout 18 ans plus tard", cela "dépend de où M Fourniret a pu mettre le corps, enterré, pas enterré".

"Un peu plus de la moitié" de la zone, "la partie la plus facile pour le travail des pelleteuses" a déja été ratissée, a indiqué Me Didier Seban, l'avocat de la famille Mouzin, précisant que les enquêteurs allaient désormais fouiller une zone "plus escarpée, plus complexe".

Ils doivent aussi examiner mercredi une dépression repérée en bordure de cette zone par un retraité habitant à proximité immédiate, qui avait fait part aux gendarmes de cet élément, a-t-il indiqué.

Monique Olivier "a beaucoup menti" mais au vu aussi des éléments du dossier, "on peut penser que cette fois-ci, il y a de la sincérité dans ce qu'elle dit (...) on croit que c'est vraiment du sérieux" , a-t-il relevé.

"On est dans le périmètre de Michel Fourniret, ce lieu a vraiment du sens", "ce n'est pas seulement ce que dit Monique Olivier, c'est l'environnement et (...) la manière dont il s'est comporté avec les autres victimes, qui nous font dire qu'on a une piste très sérieuse pour retrouver Estelle", a-t-il insisté.

Dans le cadre d'opérations de recherches entamées en juin dernier, les enquêteurs avaient commencé à fouiller le secteur début avril, avant de le déboiser pour faciliter les recherches.