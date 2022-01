L'enfant n'a pour l'instant pas encore été retrouvé. Tous deux avaient été vus pour la dernière fois mercredi matin à Saint-Nicolas. Dave De Kock, à qui la mère avait confié la garde ce jour-là, devait ramener le garçon chez ses grands-parents le lendemain, mais ne l'a pas fait. La mère a signalé la disparition à la police au cours du week-end. Un avis de recherche a dès lors été lancé pour disparition inquiétante.

Dave De Kock avait été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Turnhout à 10 ans de prison pour des faits de maltraitance envers un enfant ayant provoqué la mort d'un bambin de deux ans. "Il a purgé sa peine qui a pris fin en décembre 2018", a précisé le parquet.

Il a été interpellé à Meerkerk vers 14h15, a indiqué la police de Tilbourg, sur la base d'un signalement. "Il était seul. Il avait laissé sa voiture près d'une entreprise à Gorinchem. La voiture a été retrouvée et sécurisée. L'enfant n'a pas encore été retrouvé. L'audition du suspect n'a pour l'instant pas permis de le localiser. Une alerte Amber a été lancée et les polices néerlandaises et belges travaillent en étroite collaboration."

Le parquet de Flandre orientale confirme l'interpellation du trentenaire, mais ne peut donner plus d'informations à l'heure actuelle.