L'infirmière de 33 ans avait disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le département du Tarn. Son mari Cédric indiquait qu'elle était partie en pleine nuit pour promener les chiens.

D'après le quotidien français, les gendarmes auraient mis à jour des incohérences dans le récit du mari de la disparue. Les analyses de l'activité de son téléphone ont permis de montrer qu'il serait resté éveillé une bonne partie de la nuit de la disparition, contrairement à ce qu'il affirmait. Les enquêteurs auraient aussi découvert un potentiel mobile du crime. On sait que le couple traversait une grave crise et qu'il était en pleine séparation. D'après Le Parisien, les gendarmes sont convaincus qu'une dispute a éclaté cette nuit-là car Delphine menaçait de le quitter "à très brève échéance, et aurait pu lui annoncer ce soir-là", lit-on.