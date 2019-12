Faits diversInterview Le journaliste qui enquête sur la disparition de Théo Hayez livre son ressenti: "La thèse de l’accident est possible mais d’autres scénarii sont plausibles" Jacques Besnard

Qu’est-il arrivé à Théo Hayez ? Ce Belge de 18 ans a été vu pour la dernière fois, sortant d’un bar de Byron Bay, une petite station balnéaire australienne, le 31 mai dernier. À la demande des parents, David Murray, journaliste d’investigation spécialisé dans les affaires criminelles pour le quotidien The Australian, a enquêté pendant cinq mois pour retrouver sa trace. Son podcast : The Lighthouse : Searching for Theo Hayez , a été écouté plus d’un million de fois. Entretien.