Il y a un peu plus de deux ans, la Belgique entière était secouée par la disparition en Australie de Théo Hayez, un jeune backpaper originaire d’Overijse, arrivé sur l’île à la fin 2018. Le 31 mai 2019, soit quelques jours avant son retour programmé en Belgique, le jeune homme de 18 ans disparaissait alors qu’il se trouvait dans le comté de Byron. À Byron Bay précisément, en Nouvelle-Galles du Sud, à l’extrême est de l’île-continent. C’est sa famille, inquiète de l’absence de contact, qui avait alerté les autorités. Tout comme l’auberge dans laquelle il logeait et n’était plus réapparu depuis plusieurs jours.

(...)