L’enquête se poursuit concernant la disparition du jeune belge Théo Hayez. Le Bruxellois, âgé de 18 ans, a été vu pour la dernière fois le 31 mai dernier à la sortie d’une boîte de nuit dans la localité de Byron Bay. Le jeune homme, en année sabbatique en Australie, ne s’est plus manifesté depuis et aucune piste ne semble se dégager comme le confie à La Dernière Heure Lisa Hayez, cousine de Théo : "La situation est toujours la même ce lundi. On continue activement les recherches accompagnés d’une équipe de professionnels qui organise maintenant les battues. L’analyse des caméras de sécurité est toujours en cours. Il n’y a pas une piste claire pour le moment."

(...)