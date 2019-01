C'est ce mercredi matin que la terrible nouvelle est tombée. Dominique Simon, un habitant de Strépy-Bracquegnies (La Louvière), de 46 ans, a été retrouvé mort.



Sur les réseaux sociaux, ses proches affirmaient ne plus avoir de nouvelle de lui depuis la Noël. Ils disaient, en effet, ne plus avoir de trace de lui depuis la Noël. Ce jeudi, des personnes le connaissant demandaient d'ailleurs encore des nouvelles sur facebook.

Le quadragénraire a été retrouvé sans vie au bas de ses escaliers. C'est la police de La Louvière qui a fait la macabre découverte. Selon nos informations, celle-ci n'avait pas été prévenue auparavant de la disparition du papa de trois enfants. « On nous a contacté ce mercredi et on nous a précisé qu'il n'avait plus donné de nouvelle après la Noël. Nous avons immédiatement fait le nécessaire », nous indique-t-on à la police de La Louvière. « Lorsque les policiers sont intervenus, sa porte d'entrée était fermée de l'intérieur. »

Le parquet de Mons a été avisé. Selon ce dernier, la mort de Dominique est d'origine naturelle. Son décès est dû à une chute. Aucune autopsie n'a été réalisée. Le corps a donc été remis à la famille.